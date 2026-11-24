Adıyaman'da 60 yıllık bina kontrollü şekilde yıkıldı
Adıyaman'da yaklaşık 60 yıllık geçmişe sahip olan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Adıyaman'da yaklaşık 60 yıllık geçmişe sahip olan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Adıyaman'ın kent merkezi Sümer Meydanı'nda bulunan ve depremlerde ağır hasar gören 3 katlı bina, alınan kararlar ve gerekli güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makineleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınırken, çarşıda bulunan vatandaşlar da çalışmaları ilgiyle takip etti. Geçmişte birçok işletmeye, derneğe, sivil toplum kuruluşuna ve siyasi parti binasına ev sahipliği yapan yapı, uzun yıllar boyunca kent merkezinin bilinen noktalarından biri olarak hizmet verdi.
Yaklaşık 60 yıllık binanın yıkılması, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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