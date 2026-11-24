Adıyaman’da kurumların proje geliştirme ve uygulama kapasitelerini artırmaya yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimleri başladı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde 23 Kasım 2026 tarihinde başlayan eğitimler, beş gün boyunca uzmanlar eşliğinde gerçekleştiriliyor. ATSO’nun Adıyaman Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliğiyle, PACE Programı kapsamında yürüttüğü "Yeşil KOBİ Destek ve Kapsayıcılık Merkezi Projesi" çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde, personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, kurumların proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Eğitim programıyla kurumların proje süreçlerini daha etkin yönetmeleri, sürdürülebilir projeler geliştirmeleri ve yerel kalkınmaya katkı sunmaları hedefleniyor.

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6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma ve hızlı toparlanma sürecini sürdüren Adıyaman’da proje geliştirme kapasitesini artırmaya yönelik eğitimlerin kentin iyileşme ve kalkınma çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.