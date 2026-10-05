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        Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kahta-Adıyaman Karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda A.K. (23) idaresindeki 02 AGZ 051 plakalı otomobille H.A'nın (47) kullandığı 63 AR 298 plakalı otomobil çarpışıp refüje çıktı.

        Kazada sürücülerle araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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