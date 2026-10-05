Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 05.10.2026 - 16:03 Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kahta-Adıyaman Karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda A.K. (23) idaresindeki 02 AGZ 051 plakalı otomobille H.A'nın (47) kullandığı 63 AR 298 plakalı otomobil çarpışıp refüje çıktı.
Kazada sürücülerle araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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