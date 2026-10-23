Adıyaman'da motosikletin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü öldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Giriş: 23.10.2026 - 13:06 Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Aşağı Azaplı köyünde Mehmet Kurar (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Kurar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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