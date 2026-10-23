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        Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Kurar (28) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Kurar (28) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Azaplı köyünde meydana geldi. Mehmet Kurar’ın kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, elektrik direğine çarptı. Kazada Kurar ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kurar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Kurar, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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