Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Kurar (28) hayatını kaybetti.
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Kurar (28) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Azaplı köyünde meydana geldi. Mehmet Kurar’ın kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, elektrik direğine çarptı. Kazada Kurar ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kurar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Kurar, sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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