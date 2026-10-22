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        Tut'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Adıyaman'ın Tut ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik trafik ve güvenlik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Tut'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Adıyaman’ın Tut ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik trafik ve güvenlik eğitimi düzenlendi.

        Tut İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere trafik kuralları ve güvenli yaşam konusunda eğitim verildi. Eğitimde trafik ve çevre bilinci, trafik işaret ve levhaları, güvenli bisiklet kullanımı, trafikte görünürlüğün önemi ve emniyet kemeri kullanımı konuları ele alındı. Öğrencilere ayrıca yaya geçitleri ile alt ve üst geçitlerin doğru kullanımı, güvenli oyun alanlarının seçimi ve trafik kurallarına uyulmasının önemi anlatıldı.

        Polislik mesleğinin tanıtıldığı eğitimde, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı hakkında da bilgilendirme yapıldı.

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