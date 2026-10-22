Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Öğrenci yurdunda "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" gerçekleştirildi

        Öğrenci yurdunda "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" gerçekleştirildi

        Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen vatan ve kahramanlık buluşması kapsamında kahraman gaziler, Veysel Karani KYK Erkek Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Öğrenci yurdunda "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" gerçekleştirildi

        Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen vatan ve kahramanlık buluşması kapsamında kahraman gaziler, Veysel Karani KYK Erkek Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi.

        Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi kapsamında düzenlenen programda, öğrenciler, kahraman gazilerle bir araya gelerek onların yaşadıkları hatıraları, tecrübelerini ve kahramanlık hikayelerini dinledi.

        Samimi ve anlamlı bir atmosferde gerçekleştirilen buluşmada, vatan sevgisi, milli ve manevi değerler, fedakarlık ve kahramanlık ruhu üzerine paylaşımlarda bulunuldu. Gaziler, hayat tecrübeleri ve hatıraları, gençlerin tarihi bilinçlerinin güçlenmesine ve vatan sevgisinin önemini daha yakından kavramalarına katkı sağladı.

        REKLAM

        Geçmişin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan program, gençler ile kahraman gazilerimiz arasında gönül köprüleri kurarken millî birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine de vesile oldu.

        Program sonunda, kıymetli hatıralarını ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşan gazilere teşekkür edilerek vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm kahramanlarımız saygı ve minnetle anıldı.

        Vatan sevgisiyle büyüyen nesiller, kahramanlarımızın emanetini geleceğe taşıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
        Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
        Kitap Fuarı ve Kerge Festivali için Başkan Hallaç'a plaket
        Kitap Fuarı ve Kerge Festivali için Başkan Hallaç'a plaket
        Otomobilin çarptığı bisikletli iki çocuk yaralandı
        Otomobilin çarptığı bisikletli iki çocuk yaralandı
        Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti
        Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti
        Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
        İrlandalı turist Adıyaman'da serbest atlayış gerçekleştirdi
        İrlandalı turist Adıyaman'da serbest atlayış gerçekleştirdi