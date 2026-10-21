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        Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        H.P. idaresindeki 07 LDP 51 plakalı otomobil, Kahta-Sincik kara yolunun 5. kilometresinde A.T. yönetimindeki 42 HU 333 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçta bulunan bir kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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