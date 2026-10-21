Otomobil ile elektrikli bisiklet çarptı: 1 yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Nusret Ü., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Barış E. yönetimindeki 13 AE 260 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan Nusret Ü.’nün kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.