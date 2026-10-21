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        Adıyaman'da nar üretimi ve pazarı masaya yatırıldı

        Adıyaman'da nar meyvesi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üreticilerin yaşadığı sorunların değerlendirilmesi ve pazar imkanlarının ele alınması amacıyla "Sektördeki Üretici ve Pazar" konulu çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Adıyaman'da nar üretimi ve pazarı masaya yatırıldı

        Adıyaman’da nar meyvesi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üreticilerin yaşadığı sorunların değerlendirilmesi ve pazar imkanlarının ele alınması amacıyla "Sektördeki Üretici ve Pazar" konulu çalıştay düzenlendi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, nar meyvesi üretiminin geliştirilmesi ve ürünün pazarlama potansiyeli değerlendirildi.

        Çalıştaya Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Çavana’nın yanı sıra nar meyvesi üreticileri katıldı.

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        ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, çalıştayda Adıyaman’ın iklim ve toprak şartlarının nar yetiştiriciliği için elverişli olduğunu belirterek, narın ekonomik değeri yüksek ve ihracat potansiyeli taşıyan önemli tarımsal ürünlerden biri olduğunu vurguladı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, nar meyvesinin ihracatta yurtdışından yoğun talep gördüğünü, soğuk hava depolarında muhafaza edilen birinci sınıf narın meyve olarak Irak, Rusya, Almanya. Amerika ve İngiltere’ye ihraç edildiğini ifade etti.

        Nar üretiminin geliştirilmesinin il ekonomisine ve çiftçilerin gelir düzeyine önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekilen toplantıda, üreticilerin karşılaştığı sorunlar, üretim süreçleri ve pazarlama imkanları ele alındı.

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        Çalıştayda, Adıyaman’da nar yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, depolama ve muhafazası, fiyat durumu, fiyat düşüklüğünün nedenleri, üreticilerin desteklenmesi ve ürünün pazardaki konumunun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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