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        Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

        Özel Adıyaman Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 5. kattan atladığı ileri sürülen öğrenci hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

        Özel Adıyaman Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 5. kattan atladığı ileri sürülen öğrenci hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 3080. Sokak'ta bulunan Özel Adıyaman Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden E.K. (17), iddiaya göre bilinmeyen bir sebeple okulun 5. katından atladı. Okul görevlileri tarafından fark edilen olay, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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