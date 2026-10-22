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        Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

        Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

        Adıyaman’da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Zey Caddesi üzerinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 BNV 785 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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