Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Zey Caddesi üzerinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 BNV 785 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.