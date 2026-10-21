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        Otomobilin çarptığı bisikletli iki çocuk yaralandı

        ADIYAMAN'da kavşakta çarpışan otomobillerden biri savrularak bisiklet kullanan Muhammed E. (7) ile Mahmut E.'ye (8) çarptı. Yaralanan iki çocuk hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 23:14 Güncelleme:
        Otomobilin çarptığı bisikletli iki çocuk yaralandı

        ADIYAMAN’da kavşakta çarpışan otomobillerden biri savrularak bisiklet kullanan Muhammed E. (7) ile Mahmut E.'ye (8) çarptı. Yaralanan iki çocuk hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, akşam Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 02 AFF 328 plakalı otomobil ile F.Ç. idaresindeki 02 AD 255 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 02 AD 255 plakalı otomobil, yol kenarında bisiklet süren Muhammed E. ile Mahmut E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocukları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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