Kitap Fuarı ve Kerge Festivali için Başkan Hallaç'a plaket

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetimi, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a ilçenin kültürel mirasına, eğitimine ve sosyal yaşamına sunduğu katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a kitap fuarı, Kerge Festivali ve sosyal tesis projeleriyle ilçenin kültürel ve sosyal yaşamına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

İlçenin kültürel, sosyal ve eğitim alanlarında gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Kahta'mızın sahip olduğu kültürel değerleri yaşatmak, hemşehrilerimizin sosyal yaşamını zenginleştirmek ve ilçemizi her alanda daha ileriye taşımak için gayret gösteriyoruz. Kitap fuarı, Kerge Festivali ve sosyal tesis projelerimizle ilçemize değer katmayı amaçlıyoruz. Nazik ziyaretleri ve takdim ettikleri plaket dolayısıyla Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Sayın Mustafa İşeri'ye ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

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Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise ilçenin kültürel, sosyal ve eğitim hayatına katkı sunan çalışmaları önemsediklerini ifade etti. Başkan İşeri, "Kahta'mızın gelişmesi, kültürel değerlerinin yaşatılması ve sosyal yaşamının güçlenmesi hepimizin ortak hedefidir. Kitap fuarı, Kerge Festivali ve sosyal tesis projeleri gibi çalışmaların ilçemize katkı sunduğuna inanıyoruz. Bu hizmetlere verdiği önem ve ilçemize sağladığı katkılardan dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Can Hallaç'a teşekkür etmek amacıyla bu plaketi takdim ettik. Kahta'nın gelişimine katkı sunan çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.