Güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalıştı

Adıyaman’da bir binanın dış cephesinde herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışan şahıs, görenlerin yüreğini ağza getirdi.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle’de kaydedilen görüntülerde, bir şahsın binanın üst katındaki pencerenin dışında, dar bir çıkıntı üzerinde tutunarak çalıştığı görüldü. Metrelerce yükseklikte herhangi bir emniyet kemeri veya koruyucu ekipman kullanmadan çalışan şahsın tehlikeli hareketleri dikkat çekti.

Yaşanabilecek bir düşme riskine karşı hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen olayda, şahsın tehlikeli şekilde çalışması çevrede endişeye neden oldu.

Yaşanan olay, yüksek katlarda gerçekleştirilen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.