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        Adıyaman'da 217 proje için 12 milyar liralık harcama yapıldı

        Adıyaman'da 2026 yılı dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Adıyaman'da 217 proje için 12 milyar liralık harcama yapıldı

        Adıyaman’da 2026 yılı dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda, kent genelinde yürütülen 217 kamu projesinin son durumu değerlendirilirken, yılın ilk dokuz ayında projeler için 12,05 milyar lira harcama yapıldığı açıklandı.

        Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve projelerinin değerlendirilmesi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

        Toplantıya Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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        Toplantıda il genelinde yürütülen yatırımlar, sosyoekonomik gelişmeler ve devam eden projeler ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Vali Abdullah Küçük, 2026 yılının ilk dokuz ayını kapsayan üçüncü dönem itibarıyla Adıyaman’da merkezi ve yerel yönetimler tarafından 25 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 217 projenin uygulandığını belirtti. Projelerin toplam tutarının 129,75 milyar lira olduğunu ifade eden Küçük, 2026 yılı için ayrılan 24,36 milyar liralık ödeneğin 12,05 milyar lirasının harcandığını ve yıllık nakdi gerçekleşme oranının yüzde 50’ye ulaştığını kaydetti.

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        Genel bütçeli yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2026 yılı programlarında 172 projenin yer aldığını aktaran Küçük, toplam proje bedelinin 122,58 milyar lira olduğunu bildirdi.

        Söz konusu projeler için önceki yıllarda 11 milyar lira harcandığını belirten Küçük, 2026 yılında 18,7 milyar lira ödenek kullandırılmasının öngörüldüğünü, üçüncü dönem itibarıyla bu ödeneğin 11 milyar lirasının harcandığını ve yıllık nakdi gerçekleşme oranının yüzde 58 olduğunu ifade etti.

        Mahalli idarelerin programlarında ise toplam bedeli 7,18 milyar lira olan 45 projenin bulunduğunu belirten Küçük, bu projeler için 2026 yılında 5,5 milyar lira ödenek ayrılmasının öngörüldüğünü, üçüncü dönem itibarıyla 1,1 milyar lira harcama yapıldığını ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 20 seviyesinde kaldığını söyledi.

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        Projelerin mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Küçük, üçüncü dönem sonu itibarıyla 217 projenin 38’inin tamamlandığını, 135’inin devam ettiğini, 33’ünün ihale ve sözleşme aşamasında bulunduğunu, 6 projenin ise tasfiye edildiğini kaydetti.

        İl koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ile temsilcilerinin devam eden projelere ilişkin sunumları ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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