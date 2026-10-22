Vicdanları sızlatan anlar kamerada: Yemek yiyen kediye taşla vurdu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hastane Caddesi eski devlet hastanesi yakınlarında yolda yürüyen 1'i kadın 2 şahıs, kaldırım kenarındaki çöp konteynerinin yanından geçti. Konteynerin altında bir kedinin yemek yediğini fark eden kadın şahıs, yerden aldığı taş ile kediye vurdu. Taşla vurulan kedi hızla kaçarken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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