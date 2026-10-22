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        Vicdanları sızlatan anlar kamerada: Yemek yiyen kediye taşla vurdu

        Adıyaman'da yolda yürüyen bir kadın, kaldırım kenarında yemek yiyen kediye taşla vurarak olay yerinden uzaklaştı. Kediye yönelik şiddet kameralara saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Vicdanları sızlatan anlar kamerada: Yemek yiyen kediye taşla vurdu

        Adıyaman'da yolda yürüyen bir kadın, kaldırım kenarında yemek yiyen kediye taşla vurarak olay yerinden uzaklaştı. Kediye yönelik şiddet kameralara saniye saniye yansıdı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hastane Caddesi eski devlet hastanesi yakınlarında yolda yürüyen 1'i kadın 2 şahıs, kaldırım kenarındaki çöp konteynerinin yanından geçti. Konteynerin altında bir kedinin yemek yediğini fark eden kadın şahıs, yerden aldığı taş ile kediye vurdu. Taşla vurulan kedi hızla kaçarken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kediye vuran kadın şahıs yoluna kaldığı yerden devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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