Elinde tuttuğu bıçak kalçasına saplandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yolcu otobüsünde bulunan 72 yaşındaki Ş.B., yolcu koltuğundan kalktığı sırada dengesini kaybetti. Ş.B., dengesini kaybetmesi sonucu elinde poşete sarılı olan bıçak kalçasına battı. Kalçasına saplanan bıçak sonucu yaralanan Ş.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da, bir kişi otobüste yolculuk yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu elindeki bıçağın kalçasına batması sonucu yaralandı.

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