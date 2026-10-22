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        Elinde tuttuğu bıçak kalçasına saplandı

        Adıyaman'da, bir kişi otobüste yolculuk yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu elindeki bıçağın kalçasına batması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Elinde tuttuğu bıçak kalçasına saplandı

        Adıyaman'da, bir kişi otobüste yolculuk yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu elindeki bıçağın kalçasına batması sonucu yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yolcu otobüsünde bulunan 72 yaşındaki Ş.B., yolcu koltuğundan kalktığı sırada dengesini kaybetti. Ş.B., dengesini kaybetmesi sonucu elinde poşete sarılı olan bıçak kalçasına battı. Kalçasına saplanan bıçak sonucu yaralanan Ş.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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