İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında sürücüleri belirlenemeyen 60 ER 937 plakalı otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Feyza K., Hüseyin K., ve Nihat A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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