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        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

        Adıyaman'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

        Adıyaman'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1702 Sokak içerisinde M.A., idaresindeki 07 HCJ 61 otomobil ile C.A., idaresindeki 02 EG 505 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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