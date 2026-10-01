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        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 20:44 Güncelleme:
        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Jandarma Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin de katıldığı operasyonda, R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve N.T.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen 5 cep telefonu ve 5 SİM karta el konuldu.

        Adıyaman İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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