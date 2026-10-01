Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Jandarma Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin de katıldığı operasyonda, R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve N.T.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen 5 cep telefonu ve 5 SİM karta el konuldu.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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