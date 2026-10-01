Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Jandarma Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin de katıldığı operasyonda, R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve N.T.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen 5 cep telefonu ve 5 SİM karta el konuldu.

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