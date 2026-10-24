Adıyaman'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 24.10.2026 - 12:18 Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Karabahşılı köyünde Ali Olcay'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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