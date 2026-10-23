Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü M.R.Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Harmanardı Köyü mevkiinde M.R.Y. idaresindeki 02 AEV 189 plakalı motosiklet ile M.C.K. idaresindeki 44 NU 745 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.