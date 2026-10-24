Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan ev yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını diğer odalara sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.