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        Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan ev yangını paniğe neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan ev yangını paniğe neden oldu.

        Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını diğer odalara sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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