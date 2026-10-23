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        Adıyaman Tarih, Kültür ve Lezzet Festivali başladı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen Tarih, Kültür ve Lezzet Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Adıyaman Tarih, Kültür ve Lezzet Festivali başladı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen Tarih, Kültür ve Lezzet Festivali başladı.

        Kahta Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen festivalin açılış kurdelesi, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi tarafından kesildi.

        Açılışta konuşan Kaymakam Soysal, Kahta'nın binlerce yıllık tarihi, kültürel zenginlikleri, yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle önemli bir mirasa sahip olduğunu belirtti.

        Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsameia ve Yeni Kale gibi tarihi değerlerin ilçenin önemli zenginlikleri arasında yer aldığını aktaran Soysal, festivalle bu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılmasının amaçlandığını ifade etti.

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        Festivalin kültürel mirasın yaşatılması, yerel üretici ve esnafın desteklenmesi, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve sosyal yaşama canlılık kazandırılmasına katkı sağlayacağını kaydeden Soysal, etkinlikler kapsamında tiyatro gösterileri, çocuk sirki, yöresel lezzet yarışması, bisiklet turu, kamp etkinliği, spor deneyim alanları, konserler ve harfane gecesinin düzenleneceğini bildirdi.

        Kahta'nın turizm potansiyelinin geliştirilmesinde iş birliği ve dayanışmanın önemine değinen Soysal, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından festival, halk oyunları ve mehreran takımı gösterileri, resim sergisi, tiyatro gösterisi ve çocuk sirkiyle devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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