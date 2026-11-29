Olay, 19 Kasım’da merkez Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Oktay Uçar, yanındaki tabancayı denediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu başından ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastanede 9 gündür tedavi gören Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.