Adıyaman'da bir aracın motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu esnada olay yerine otomobil sahibi de gelerek kediyi çıkartmaya çalıştı. Olay yerine gelen ekipler, aracın motor kısmında kediyi aradı. Her yere bakılan kedi bir anda çıkarak hızla kaçtı. Ekipler daha sonra olay yerinden ayrılırken araç sahibi de aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.