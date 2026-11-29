Çelikhan'da kış lastiği denetimi yapıldı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı.
Giriş: 29.11.2026 - 16:12 Güncelleme:
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri, Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi Kepir mevkisinde yol ve asayiş uygulaması yaptı.
Zorunlu kış lastiği denetiminde, kış lastiği takmayan araç sürücüleri uyarıldı.
Ayrıca kış lastiği takmayan araç sürücülere uygulamalı ceza kesileceği belirtildi.
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