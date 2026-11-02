Engelli arkadaşına yardım eden Yusuf'un duyarlılığı karşılıksız kalmadı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yağmurda ıslanmaması için tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden 9 yaşındaki Yusuf Orman, duyarlı davranışı dolayısıyla ayın öğrencisi seçildi ve bisikletle ödüllendirildi.

Bölükyayla İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için prova yapan öğrenciler, aniden bastıran yağmura yakalandı.

Öğrenciler yağmurdan korunmak için okul binasına yönelirken 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, aynı sınıfta eğitim gören ve tekerlekli sandalye kullanan 10 yaşındaki Elif Güngör'ün rampayı çıkmakta zorlandığını fark etti.

Arkadaşının ıslanmaması için yardımına koşan Yusuf'un davranışı, çevredekilerin takdirini topladı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Yusuf, okulun yıllık eğitim değerlendirme toplantısında ayın öğrencisi seçildi.

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Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Soysal, Yusuf'u duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek bisiklet, Elif'e ise kitap seti hediye etti.

Yusuf Orman, Cumhuriyet Bayramı provası sırasında yağmurun başladığını ve arkadaşına yardım ettiğini söyledi.

Elif Güngör de Yusuf'un kendisine yardım etmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek arkadaşına teşekkür etti.