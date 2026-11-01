Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Ergün M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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