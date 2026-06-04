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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri 26. Afyonkarahisar Caz Festivali devam ediyor

        26. Afyonkarahisar Caz Festivali devam ediyor

        Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 26. Afyonkarahisar Caz Festivali sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 21:51 Güncelleme:
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        26. Afyonkarahisar Caz Festivali devam ediyor

        Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 26. Afyonkarahisar Caz Festivali sürüyor.

        Kentteki bir termal otelde düzenlenen festivalin üçüncü gününde, Çekya'dan "Vojtech Polej Trio" ve "Stepan Kolancny Trio" grupları sanatseverlerle buluştu.

        Gruplarda yer alan sanatçılar, konserlerde seçkin eserlerini seslendirdi.

        Sanatseverler konserlere ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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