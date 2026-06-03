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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri 26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı iki grup konser verdi

        26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı iki grup konser verdi

        Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin ikinci gününde Çekyalı iki grup sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 23:04 Güncelleme:
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        26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı iki grup konser verdi

        Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin ikinci gününde Çekyalı iki grup sahne aldı.

        Kentteki termal bir otelde düzenlenen festivalin ikinci gününde, Çekyalı "Matyas Papp Trio" ile "Nicolas Gatto Trio" grupları sanatseverlerle buluştu.

        Gruplarda yer alan sanatçılar, konserde seçkin eserlerini seslendirdi.

        Sanatseverler, konserlere ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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