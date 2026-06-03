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        Afyonkarahisar'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:27 Güncelleme:
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        Afyonkarahisar'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Alaca Mahallesi'nde T.Y. (38), yoldan geçen elektrikli bisikletli T.K. ile (18) tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K, T.Y.'yı bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan T.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinden ayrılan şüpheli T.K., bir süre sonra ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

        Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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