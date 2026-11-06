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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri 8 kişinin katil zanlısının otomobiline aylar önce saldırı yapıldığı ortaya çıktı Arif Sefa Ö.'nün geçtiğimiz mart ayında evinin önündeki aracının perte çıkarıldığını belirterek şikayetçi olduğu öğrenildi

        8 kişinin katil zanlısının otomobiline aylar önce saldırı yapıldığı ortaya çıktı Arif Sefa Ö.'nün geçtiğimiz mart ayında evinin önündeki aracının perte çıkarıldığını belirterek şikayetçi olduğu öğrenildi

        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün aylar önce evinin önünde park halindeki aracına gece saatlerinde saldırı düzenlendiğini ve aracının kullanılamaz hale getirildiğini belirterek polise başvurduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:24 Güncelleme:
        8 kişinin katil zanlısının otomobiline aylar önce saldırı yapıldığı ortaya çıktı Arif Sefa Ö.'nün geçtiğimiz mart ayında evinin önündeki aracının perte çıkarıldığını belirterek şikayetçi olduğu öğrenildi

        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün aylar önce evinin önünde park halindeki aracına gece saatlerinde saldırı düzenlendiğini ve aracının kullanılamaz hale getirildiğini belirterek polise başvurduğu ortaya çıktı.

        İhsaniye ilçesinde art arda gerçekleştirdiği saldırılarda 8 kişiyi pompalı tüfekle katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan firari cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö. ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, zanlının 17 Mart 2026 tarihinde Afyonkarahisar kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde duran 03 ADR 900 plakalı otomobilinin gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradığı belirlendi.

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        Aracının perte çıkarıldığını öne sürmüş

        Olayın ardından polis ekiplerine başvurarak yardım isteyen Arif Sefa Ö.'nün, aracının saldırı sonucu ağır hasar alarak perte çıkarıldığını beyan ettiği ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Zanlının geçmişteki husumetlerine ve cinayetlerin çıkış noktasına ışık tutabilecek bu detayın adli mercilerce çok yönlü olarak incelendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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