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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Çocuklarının öğretmenleri öldürülen veliler, caniye "dengesiz ve sapık' diyerek tepki gösterdi

        Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Çocuklarının öğretmenleri öldürülen veliler, caniye "dengesiz ve sapık' diyerek tepki gösterdi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde öldürülen 8 kişi arasında bulunan öğretmenlerin görev yaptığı okulda eğitime ara verilirken, veliler ise olayı gerçekleştiren cani için 'dengesiz ve sapık' diyerek tepkilerini dile getirdiler.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Çocuklarının öğretmenleri öldürülen veliler, caniye "dengesiz ve sapık' diyerek tepki gösterdi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde öldürülen 8 kişi arasında bulunan öğretmenlerin görev yaptığı okulda eğitime ara verilirken, veliler ise olayı gerçekleştiren cani için 'dengesiz ve sapık' diyerek tepkilerini dile getirdiler.

        Edinilen bilgilere göre, Arif Sefa Ö. dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan S.P.'nin ardından aracına binen şahıs, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlarıyla seyir halinde olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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        Saldırganın ilk hedefi olan S.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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