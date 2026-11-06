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        Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahlı saldırgan Arif Sefa Ö. tarafından öldürülen 8 kişinin cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahlı saldırgan Arif Sefa Ö. tarafından öldürülen 8 kişinin cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

        Adli Tıp Kurumu ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasıyla birlikte cenazelerin teslim işlemleri gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenlerden 6 kişinin cenazesi gece saatlerinde, 2 kişinin cenazesi ise sabah saatlerinde morg önünde bekleyen acılı ailelerine teslim edildi. Cenazelerin toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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