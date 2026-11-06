Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

Adli Tıp Kurumu ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasıyla birlikte cenazelerin teslim işlemleri gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenlerden 6 kişinin cenazesi gece saatlerinde, 2 kişinin cenazesi ise sabah saatlerinde morg önünde bekleyen acılı ailelerine teslim edildi. Cenazelerin toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldüğü öğrenildi.

İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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