Afyonkarahisar'da 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs yakalandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen 5 farklı motosiklet ve açıktan hırsızlık olaylarında vatandaşları 320 bin TL zarara uğrattığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar’da meydana gelen 5 farklı motosiklet ve açıktan hırsızlık olaylarında vatandaşları 320 bin TL zarara uğrattığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri, kent merkezinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ve açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin 138 saatlik kamera görüntüsü incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda olayların şüphelisi M.C.D. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan, çalınan bisiklet ve motosikletler farklı adreslerde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla toplam 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
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