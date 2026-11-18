Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri, kent merkezinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ve açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin 138 saatlik kamera görüntüsü incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda olayların şüphelisi M.C.D. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Afyonkarahisar’da meydana gelen 5 farklı motosiklet ve açıktan hırsızlık olaylarında vatandaşları 320 bin TL zarara uğrattığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

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