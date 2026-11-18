Afyonkarahisar’da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayata geçirilen "Göz Bebeğimiz Afyonkarahisar" projesiyle bugüne kadar 449 çocuğa toplam 1 milyon 685 bin 500 TL destek sağlandı.

Vali Dr. Naci Aktaş’ın eşi Nagihan Aktaş’ın himaye ve koordinasyonunda, Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen proje, 26 Mart 2026 tarihinde uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında bugüne kadar ailelere toplam 954 ödeme gerçekleştirildi.

Proje ile Afyonkarahisar merkez, köy ve kasabalarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerinin 2 yaşını tamamlayana kadar bez ve kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor. Böylece çocukların ilk iki yılında ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi ve bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Ailelerin korunması ve güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefleyen projenin, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek çalışmaları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.