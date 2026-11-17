Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda Muhtarlar Derneğine çarşı merkezinde bulunan Taş Bina’da yeni hizmet yeri tahsis etti.

Başkan Aynacı, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını makamında kabul ederek bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede muhtarların talep ve önerileri ele alınırken, Muhtarlar Derneğinin yeni hizmet yeri ihtiyacı da gündeme geldi.

Görüşmenin ardından muhtarların talepleri doğrultusunda, ilçenin çarşı merkezinde bulunan Taş Bina’da Muhtarlar Derneğine yeni hizmet yeri tahsis edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Aynacı, muhtarların yerel yönetim açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Mahallelerimizin sesi, hemşehrilerimizle aramızdaki gönül köprüsü olan muhtarlarımızı önemsiyoruz. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda, şehrimizin kalbinde yer alan Taş Bina’da kendilerine yeni bir hizmet yeri tahsis ettik. Bizim belediyecilik anlayışımızda muhtarlarımız, hizmet yolculuğumuzun en önemli paydaşlarıdır. Birlikte istişare etmeye, birlikte çözüm üretmeye ve Bolvadin’imizin her mahallesine gönülden hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni hizmet yerimiz hayırlı olsun" dedi.