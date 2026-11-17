Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda, aday memurluk sürecini tamamlayan 33 personel, asil memurluğa geçiş kapsamında yemin etti.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayan 33 personel için yemin töreni düzenlendi.

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