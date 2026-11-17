Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ve 5 liradan satılan ekmeklerin, 2027 yılında da aynı fiyatla satışa sunulacağı bildirildi.

Bolvadin Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya ve fabrika yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Erkmen Mahallesi'nde yer alan Bolvadin Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim faaliyetleri devam ediyor. Konuya ilişkin tesiste değerlendirmelerde bulunan Ekmek Fabrikası Sorumlusu İsa Kumral, günlük üretim kapasitesi ve fiyat politikasına dair açıklamalarda bulundu. Kumral, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Günlük ortalama memleketimize, Bolvadinli hemşehrilerimize 12 bin 500 adet ekmek üretimi yapmaktayız. Bolvadin Belediye Başkanımız Veteriner Derviş Aynacı'nın talimatıyla, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda tüm hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Üretim sürecinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

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Belediye yönetimi tarafından duyurulan karar kapsamında, ilçedeki vatandaşların temel gıda maddesine erişimini desteklemek amacıyla Halk Ekmek satış fiyatının 2027 yılı boyunca da 5 TL olarak sabit tutulması planlanıyor.