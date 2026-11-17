İhsaniye İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde düzenlenen program, İlçe Müftüsü Halil Kara’nın açılış konuşmasıyla başladı. Panelin moderatörlüğünü İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik üstlenirken, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Köse ve Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir konuşmacı olarak katıldı.

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