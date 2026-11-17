Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen toplantıda, kadın çiftçilerin tarımsal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, üretimdeki rollerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda üreticilerin soruları yanıtlanırken karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kadın çiftçilerin tarımsal üretimde daha etkin rol almalarını sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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