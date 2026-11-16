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        Afyonkarahisar'da umreciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Afyonkarahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar dualarla uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da umreciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Afyonkarahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar dualarla uğurlandı.

        Afyonkarahisar İl Müftülüğü aracılığıyla umre kaydı yaptıran vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi. Programa Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Yılmaz, din görevlileri ve umrecilerin yakınları katıldı. Yapılan duanın ardından umreciler, tekbir, tehlil ve salavatlar eşliğinde kutsal topraklara doğru yola çıktı.

        Programda umrecilerin yolculuklarının hayırlı geçmesi ve ibadetlerinin kabul olması için dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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