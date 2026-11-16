Bolvadin'de veliler 'Kitap Okuma' yarışmasında ter döktü

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velilere yönelik kitap okuma yarışması düzenlendi.

Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını teşvik etmek ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda veliler, Doğan Cüceloğlu’nun "Başarıya Götüren Aile" adlı eserinden sorumlu tutuldu. TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen sınava yaklaşık 150 veli katıldı. Sınav öncesinde okulun konferans salonunda velilerle bir araya gelen Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğrencilerin yetiştirilmesinde ailelerin üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti. Eğitimin yalnızca okul ve öğretmenlerin sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Keleş, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra karakter gelişimi, özgüven kazanımı ve hayata hazırlanmalarında anne babaların tutumları belirleyicidir. Güçlü bir eğitim sistemi, ancak sağlam temeller üzerine kurulu okulaile iş birliğiyle mümkündür" dedi.