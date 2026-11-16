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        Emirdağlı öğrenci 'Uluslararası Arena'da altın madalya kazandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Mithat Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Kösem, Uluslararası Fermat Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak büyük gurur yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Emirdağlı öğrenci 'Uluslararası Arena'da altın madalya kazandı

        Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Mithat Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Kösem, Uluslararası Fermat Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak büyük gurur yaşattı.

        Vietnam merkezli Fermat Eğitim Organizasyonu tarafından düzenlenen ve 30’dan fazla ülkeden öğrencilerin katıldığı uluslararası matematik yarışmasında Kösem, elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Matematiğe ilgi duyan öğrencilerin bilgi ve problem çözme becerilerini ortaya koyduğu olimpiyatta altın madalya kazanan Ömer Kösem, okulunun ve Emirdağ’ın gururu oldu.

        Okul yönetimi, başarılı öğrenciyi tebrik ederek ailesine ve emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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