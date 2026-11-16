Emirdağlı öğrenci 'Uluslararası Arena'da altın madalya kazandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Mithat Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Kösem, Uluslararası Fermat Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak büyük gurur yaşattı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Mithat Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Kösem, Uluslararası Fermat Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak büyük gurur yaşattı.
Vietnam merkezli Fermat Eğitim Organizasyonu tarafından düzenlenen ve 30’dan fazla ülkeden öğrencilerin katıldığı uluslararası matematik yarışmasında Kösem, elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Matematiğe ilgi duyan öğrencilerin bilgi ve problem çözme becerilerini ortaya koyduğu olimpiyatta altın madalya kazanan Ömer Kösem, okulunun ve Emirdağ’ın gururu oldu.
Okul yönetimi, başarılı öğrenciyi tebrik ederek ailesine ve emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti.
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