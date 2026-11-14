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        Afyonkarahisar'da "Lastikçi Vesile Nine" hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yıllarca lastik tamirciliği yaparak tanınan 84 yaşındaki Vesile Akın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "Lastikçi Vesile Nine" hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yıllarca lastik tamirciliği yaparak tanınan 84 yaşındaki Vesile Akın hayatını kaybetti.

        Oğlu Ali Akın'ın askere gitmesinin ardından dükkanın kapanmaması için lastik tamirciliğini öğrenen ve ilçede uzun yıllar bu mesleği sürdürerek halk arasında "Lastikçi Vesile Nine" olarak tanınan Vesile Akın, bir süredir mücadele ettiği çoklu organ yetmezliği sonucu 84 yaşında yaşamını yitirdi. Vesile Akın'ın cenazesinin, Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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