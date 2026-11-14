Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Çay Kaymakamı Türker, 'Halk Günü'nde vatandaşların taleplerini dinledi

        Çay Kaymakamı Türker, 'Halk Günü'nde vatandaşların taleplerini dinledi

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen Kasım ayı 'Halk Günü' toplantısında vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Çay Kaymakamı Türker, 'Halk Günü'nde vatandaşların taleplerini dinledi

        Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde düzenlenen Kasım ayı 'Halk Günü' toplantısında vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

        Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde vatandaşların sorun, talep ve şikayetlerini doğrudan iletebilmesi amacıyla düzenlenen Kasım ayı 'Halk Günü' toplantısı, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda, ilçe merkezindeki mahalle muhtarları ile köylerden gelen vatandaşlar ağırlandı. Vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Kaymakam Türker, iletilen konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

        REKLAM

        "Talep ve ihtiyaçları hukuk çerçevesinde karşılamaya çalışacağız"

        Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "Kasım ayında 'halk günü' münasebetiyle köylerde ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın dilek ve şikayetlerini dinledik. Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda ve hukuk çerçevesinde karşılamaya çalışacağız" dedi.

        Toplantıya katılan vatandaşlar ise sorunlarını doğrudan Kaymakam Türker’e iletme imkanı buldukları için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'ten ara tatil mesajı
        Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'ten ara tatil mesajı
        Destine Hatun Yurdu öğrencilerinden miniklere el emeği atkı ve bere hediyes...
        Destine Hatun Yurdu öğrencilerinden miniklere el emeği atkı ve bere hediyes...
        Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir'de hemşehrileriyle bir a...
        Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir'de hemşehrileriyle bir a...
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki öğretmen için mev...
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki öğretmen için mev...
        Afyonkarahisar'da buruk ara tatil Öldürülen öğretmenler görev yaptıkları ok...
        Afyonkarahisar'da buruk ara tatil Öldürülen öğretmenler görev yaptıkları ok...