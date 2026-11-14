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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir'de hemşehrileriyle bir araya geldi

        Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir'de hemşehrileriyle bir araya geldi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve kentte yaşayan Bolvadinli vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir'de hemşehrileriyle bir araya geldi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve kentte yaşayan Bolvadinli vatandaşlarla buluştu.

        Eskişehir programı çerçevesinde Eskişehir Bolvadinliler Derneği Başkanı Mevlüt Karagüven ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Başkan Derviş Aynacı, temaslarına Hakan Türk ve Şahin Kösem ile birlikte devam etti. Bölge esnafını, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve Eskişehir'de ikamet eden Bolvadinlileri ziyaret eden Aynacı, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. İlçe dışında yaşayan vatandaşlarla kurulan bağların önemine değinen Aynacı, birlik ve dayanışma kültürünün yaşatılmasında hemşehri derneklerinin önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

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        "Her Bolvadinli ilçemiz için ayrı bir değer taşıyor"

        Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Derviş Aynacı, Eskişehir'de Bolvadin kültürünü ve hemşehrilik bilincini yaşatan Dernek Başkanı Mevlüt Karagüven ile yönetimine, esnafa ve vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Aynacı, nerede yaşarsa yaşasın her Bolvadinlinin ilçe için ayrı bir değer taşıdığını kaydetti.

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