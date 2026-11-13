Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki öğretmen için mevlit okutuldu

Cuma namazı çıkışında Yukarıtandır Ortaokulu'nun bahçesinde program düzenlendi. Burada öğretmenler Hilal Mete (31) ile Ayşe Sena Demir (46) için dua edildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki öğretmen için mevlit programı düzenlendi.

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